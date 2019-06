PEDULLÀ, Veretout tra Roma e Milan. DDR...

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola: "La Roma ha offerto un contratto importante a Veretout e lui ci sta pensando ma il Milan è molto fiducioso e la trattativa con i rossoneri non comprende Cutrone o altri perché la Fiorentina vuole cash anche se Biglia piace molto a Montella. I viola vogliono decidere da soli dove prendere il sostituto di Veretout e non da eventuali contropartite. De Rossi è un'idea che piace a Pradè e contatti diretti ed indiretti ci sono stati nonostante Commisso parli di fake news. Viviano resta un'opzoione se va via uno tra Lafont e Dragowski che però non vedo al Lecce, mi stupirebbe se andasse lì. Sensi invece credo andrà all'Inter anche se l'operazione che ce lo porta è complicata"