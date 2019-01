PEDULLÀ, Il Livorno piomba su Sottil. Dragowski...

Il Livorno è molto attivo sul mercato. Dopo essere uscito allo scoperto per Moncini, il club toscano ha puntato il mirino su Riccardo Sottil, esterno offensivo classe 1999 di proprietà della Fiorentina. Con il club viola vanno avanti i discorsi anche per Bartlomiej Dragowski. Vi abbiamo parlato dell’offerta scritta in arrivo del Vejle per il portiere polacco, ma se non dovesse andare avanti la pista danese, il Livorno tornerebbe in pista per poter trovare un accordo per Dragowski.