PEDULLÀ, I Viola non svendono Eysseric. Laurini...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato così il mercato in uscita della Fiorentina: "I viola non vogliono svendere Eysseric. Sul fronte Thereau dobbiamo aspettarci qualcosa. Uno tra il francese e Vlahovic va tenuto, ma non tutti e due. Il Parma in queste ore dovrebbe chiudere per Sala, in caso contrario i ducali tornerebbero sul terzino viola Laurini".