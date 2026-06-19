Social Il Deportivo La Coruna festeggia il ritorno in Liga con la doppietta Fiorentina-Genoa

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La Fiorentina ha appena ufficializzato l'amichevole del 6 agosto con il Deportivo La Coruna. Ma per il club spagnolo, tornato in Liga dopo otto anni, la partita al Viola Park non sarà l'unica tappa in Italia. L'8 agosto sarà infatti avversaria del Genoa di Daniele De Rossi nel trofeo Spagnolo, a Genova. Grande entusiasmo per i tifosi che festeggiano dunque la promozione con un doppio impegno in Italia, contro due squadre di grande tradizione allenate da due campioni del mondo.

Nel Deportivo La Coruna c'è lo zampino (o meglio il piede) di due italiani, il terzino sinistro Giacomo Quagliata (ex Cremonese e Catanzaro), titolare inamovibile e Samuele Mulattieri, di proprietà del Sassuolo e arrivato in prestito la scorsa estate (nella foto).