Il Cagliari punta a prendere Lorenzo Lucca, un passato da obiettivo viola

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Spesso accostato alla Fiorentina, che lo ha trattato quando era ancora un giocatore del Pisa (fu ad un passo ma poi andò all'Ajax) e poi dell'Udinese (la dirigenza viola virò poi su Kean), ora l'attaccante Lorenzo Lucca potrebbe finire al Cagliari.

Il centravanti, nella scorsa stagione, ha giocato sei mesi al Napoli, che lo ha appunto acquistato dall'Udinese, e sei mesi in prestito al Nottingham Forest, senza grandi fortune. Per questo al rientro potrebbe finire al Cagliari, come scrive Tuttomercatoweb, prendendolo appunto in prestito ma con una formula di riscatto.