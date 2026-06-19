Jesus Rodriguez e il calcio italiano: "La marcatura ad uomo mi ha colto di sorpresa"

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Dopo le parole di Jaime Vardy ex di Leicester e Cremonese, stupito (lui in negativo) dal calcio italiano, un altro giocatore straniero che gioca in serie A ha detto la sua sul calcio del nostro paese. Si tratta di Jesus Rodriguez, lo spagnolo che gioca nel Como: "In Italia si gioca un calcio più difensivo e fisico, in Spagna invece è più tattico, più basato sui tocchi. Una delle caratteristiche del calcio italiano è la marcatura a uomo, è una cosa che mi ha colto un po’ di sorpresa all’inizio ma penso di essermi adattato bene e in fretta".

Lo spagnolo ha parlato ai microfoni della Lega Serie A: “Mi considero un giocatore di strada perché da piccolo amavo giocare nel parco e per le vie della città: non ho mai imparato di più come fatto in quelle circostanze”. E sull'arrivo al Como aggiunge: "Il Mister mi illustrò il loro progetto, basato sulla gioventù e sull’ambizione che avevano per vincere e ottenere in fretta grandi risultati. Siamo un gruppo molto giovane che deve ancora migliorare ma che vuole arrivare il più lontano possibile e aiutare questo club, che ci sta dando la possibilità di crescere. La cosa più bella è che siamo come una famiglia, non c’è invidia, cerchiamo di aiutarci l’uno con l’altro. Competizione c’è, ma molto sana”.