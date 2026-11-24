Champions League, alle 21 in campo il Napoli e il Como: le formazioni ufficiali
.Alle 21 scenderanno in campo due delle quattro squadre impegnate in Champions, si tratta del Napoli e del Como che affronteranno rispettivamente il City a Manchester e l'Aek in riva al lago. Ecco le scelte dei 4 tecnici:
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Gvardiol, O'Reilly; Anderson, Bouaddi; Allan Elias, Enzo Fernandez, Cherki; Haaland.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Gilmour, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Lang; Hojlund
Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
AEK Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Felipe Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic. Allenatore: Nikolic.
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