Il presidente del Como: "Sostituire Kean? Non ci sono soldi, a gennaio non arriverà nessuno"

Il Como è in campo contro l'AEK Atene e nel pre-partita a SkySport ha parlato il presidente lariano Mirwan Suwarso che ha rivelato che a gennaio il club non farà acquisti. La domanda è lecita visto che in attacco la rosa è corta per l'infortunio dell'ex viola Kean ma il patron chiude sul possibile arrivo di un altro attaccante: "Non abbiamo soldi per questo mercato, non arriva nessuno. Prestiti possibili? Il programma è di non acquistare nessuno".