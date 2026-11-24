Social Speciale duro: "Il calcio dovrebbe adottare stipendi a prestazione"

Il noto giornalista e tifoso della Fiorentina Luca Speciale attraverso il suo profilo su X commenta in maniera dura la sconfitta della squadra viola a Monza e le giustificazioni successive del tecnico in sala stampa: "Da 15 mesi una intera tifoseria è costretta a sentire le solite goffe e improbabili analisi, le solite frasi, le solite imbarazzanti e imbarazzate dichiarazioni di Vanoli: “Manca fame” “Manca umiltà” “Dobbiamo capire che indossiamo una maglia importante” “L'obiettivo è fare 40 punti, poi si vedrà”. Trovatemi un’altra società nel mondo, messa così nel rapporto: investimenti/risultati/tempi della crisi. Da tempo sono convinto che il calcio (e non solo) dovrebbe adottare gli “stipendi a prestazione” : garantita una base, tutto il resto dipende dai risultati che porti. Arrivano i punti, arrivano mensilmente più soldi; poi in fondo alla stagione, a seconda del raggiungimento degli obiettivi, ci sono anche dei premi “produzione”(come in altre aziende). Allora si che li vedresti correre, come lupi con il sangue alla bocca. Il presidente americano venga una volta per tutte a mettere regole e a battere i pugni sul tavolo invece di limitarsi a stringere mani alla claque. …E il direttore trasformi il troppo confortevole Viola Park in un severo “collegio”, prima che diventi il ponte del Titanic sul quale ormai da anni, l’orchestrina continua a suonare “la solita musichetta”.