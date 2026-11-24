Champions: al Como basta Milla, il Napoli riacciuffato due volte dal City
FirenzeViola.it
Il Como batte l'Aek di misura per 1-0 mentre il Napoli rischia il colpaccio a Manchester ma viene riacciuffato due volte e con il City finisce 2-2.
Ai lariani basta il gol di Milla al 58', dopo un rigore sbagliato da Da Cunha al 28', per blindare almeno i playoff. A 12 punti in questo momento è tra le prime otto ma servirà attendere l'ultima giornata.
Il Napoli va in vantaggio due volte a Manchester ma il City, come detto, lo riacciuffa in entrambe i casi: al 55' Hojlund porta avanti gli azzurri ma al 67' Bouaddi pareggia, ancora Napoli avanti con Lang al 76' ma all'86' Cherki mette il sigillo sul definitivo 2-2. Il Napoli con 4 punti al momento è fuori dai playoff ma il punto è comunque importante per continuare a sperare nei playoff.
Pubblicità
News
Basta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finitadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Basta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
2 La Fiorentina è desolante dal New Jersey a Bagno a Ripoli. Il disastro di Monza è lo specchio di un progetto mai iniziato
3 Calamai: "L'unico che ci ha messo la faccia dopo il disastro di Monza è Vanoli. Nel futuro servono leader"
4 Dal Viola Park, la dirigenza viola ha lasciato il centro sportivo: anche i giocatori stanno uscendo
Copertina
Dagli inviatiIn ritiro nel salotto di casa: ma servirà? Al Viola Park la prova più dura sarà imparare a lottare per la salvezza
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Tommaso LoretoUn filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com