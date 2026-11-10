Era stato ad un passo dalla Fiorentina ora D'Aversa riparte dal Sassuolo: il comunicato
Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, arrivato ufficialmente nella giornata di ieri dopo la sconfitta subita contro la Roma all'Olimpico, il club neroverde ha ufficializzato anche la firma del suo sostituto, ovvero Roberto D'Aversa.
Il tecnico, nell'autunno del 2025, era arrivato a un passo dal sedere sulla panchina viola al posto di Stefano Pioli, prima di una marcia indietro da parte del club viola a furor di popolo portò alla virata decisiva con la scelta di Paolo Vanoli. Adesso il tecnico riparte dai neroverdi con un accordo fino a giugno del 2027.
Ecco il comunicato ufficiale del Sassuolo:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027.
Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri).
Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi".
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