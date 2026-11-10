Dal Brasile, Como e Fiorentina sulle tracce di Noriega del Gremio

Secondo quanto riportato da alcuni media in Brasile e rilanciato sui social dalla pagina Losblaquirrojos, Como e Fiorentina starebbero seguendo la stagione di Erick Noriega al Gremio in vista della prossima stagione. Il club comasco potrebbe muoversi anche in anticipo per il 'Samurai', così chiamato perché nato in Giappone anche se di nazionalità peruviana, titolare da mediano davanti alla difesa in uno dei più importanti club brasiliani.

Il classe 2001, da tempo nel giro della Nazionale peruviana, sta giocando con continuità dopo essere approdato in Brasile ad agosto del 2025 e ha un contratto in scadenza nel dicembre del 2028. Essendo extracomunitario la Fiorentina non potrebbe comunque inserirlo in rosa prima della prossima estate.