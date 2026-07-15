Il Bari su Mirko Elia, difensore classe 2005 della Fiorentina

vedi letture

Il Bari ha messo gli occhi su un talento della Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, il club biancorosso punta su Mirko Elia, difensore classe 2005 nativo di Lecce cresciuto nel settore giovanile viola che nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze, tra campionato e coppa, con il Forlì in Serie C. Sul centrale del club Viola ci sarebbe anche il Ravenna, anch’esso in Serie C, ma il Bari ha fatto passi in avanti concreti con novità che sono attese nelle prossime ore.