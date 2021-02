PAOLILLO, Commisso? Giusta la sua lotta per stadio

Intervenuto sulla gara di domani, l'ex ad dell'Inter Ernesto Paolillo ha parlato così: "Sono stato contento dell’arrivo di Commisso in Italia, come anche per quello di Friedkin e degli altri americani: la loro mentalità può cambiare il nostro calcio. Giusta la guerra che sta conducendo Commisso per lo stadio, è l’unico modo per crescere a livello economico. Devono contare ad arrivare in Lega di Serie A. Non è semplice purtroppo. Fiorentina-Inter? Credo che i nearazzurri debbano vincere in ogni modo, visto che è, ormai, l’unico obiettivo di questa stagione. Non può fare errori, ma la Fiorentina non è facile da battere".