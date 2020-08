PALLOTTA, Attacca Commisso: “Mai voluto alla Roma”

Citato da Rocco Commisso nel suo intervento odierno (LEGGI QUI tutte le sue parole), ecco che non tarda ad arrivare, via social, la risposta di Jim Pallotta, fresco ex presidente della Roma: "Dai Rocco, non puoi essere ancora sorpreso del nostro incontro di cinque anni fa a New York quando ti dissi che non ti avrei mai e poi mai avuto come partner in un grande club come la Roma!". Questo in risposta alle promesse che non dovrebbe fare Friedkin, come evidenziato dal proprietario dei viola.

😂😂 C’mon Rocco, you can not still be upset from our meeting in New York over five years ago when I told you I would never ever ever have you as a partner in a great club like Roma? 😂 https://t.co/c1tiCP95eZ — Jim Pallotta (@jimpallotta13) August 7, 2020