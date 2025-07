FirenzeViola Fiorentina "prigioniera" di Kean. Che torna sui social e si avvicina alla permanenza

"Siamo prigionieri della situazione di Moise Kean". Era stato facile profeta dicendolo nella conferenza stampa di fine stagione il ds Daniele Pradè, queste giornate lo stanno dimostrando una volta di più: dopo i botti iniziali, il calciomercato della Fiorentina si è fermato in attesa di capire cosa farà il suo attaccante alle prese con una clausola da 52 milioni che fa tremare un po' i tavoli al Viola Park e soprattutto tiene la società viola con il coltello dalla parte della lama, non del manico. Perché dipende tutto da cosa vorrà fare Moise Kean, che oltre a godersi le vacanze e aver già sentito in queste settimane sia i dirigenti che soprattutto Stefano Pioli, ancora non ha sciolto le riserve sull'addio o la permanenza alla Fiorentina.

Pioli vuole costruire la sua Fiorentina su Kean

Nel contatto che il nuovo allenatore viola ha avuto con l'attaccante classe 2000 gli ha ribadito la volontà di puntare su di lui anche nel nuovo corso. Certo, ricreare l'empatia che Kean ha avuto con Palladino non sarà semplice ma Pioli - che dall'Arabia sta scappando dopo qualche mese all'Al Nassr - sa come toccare le corde giuste avendo avuto spesso a che fare con giocatori del calibro della punta della Nazionale. Proseguire con Kean e non dover tornare sul mercato semplificherebbe il lavoro alla società ma anche a Pioli, che già dal ritiro potrebbe iniziare a lavorare su un reparto offensivo quasi al completo. Altrimenti dovrebbe in pratica riniziare da zero.

Kean torna sui social: tra una settimana al Viola Park?

Mentre l'attaccante è tornato a pubblicare sul proprio profilo Instagram dopo aver cancellato negli scorsi giorni tutte le immagini - episodio che aveva preoccupato molti tifosi - la Fiorentina ha convocato Kean per il ritiro che inizierà tra una settimana circa. Possibile che all'attaccante venga concesso qualche giorno di riposo extra anche se con l'Italia non ha giocato visti i problemini fisici riscontrati nel ritiro che ha segnato gli ultimi giorni di Spalletti alla guida della Nazionale. Si gode gli ultimi giorni di vacanza e intanto dà un occhio al telefono per capire se qualche club interessante si potrà fare avanti e pagare la clausola da 52 milioni, è chiaro però che ogni giorno che passa e la Fiorentina vede il traguardo del 15 luglio: manca una settimana e le prime salite sono superate perché ancora nessuno si è fatto avanti a parte gli arabi dell'Al Qadsiah. Non resta che continuare a sperare.