La promessa di Kean alla Fiorentina: via soltanto per la clausola

Ancora una settimana, e poi chi vorrà Moise Kean dovrà necessariamente sedersi a trattare con la Fiorentina. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola è sicuro: l'attaccante classe 2000 e il suo agente hanno assicurato alla società che sarebbero andati via soltanto tramite clausola. Al netto di improvvisi cambi di idee insomma, c’è una parola spesa che deve avere il suo peso. La Fiorentina da parte sua non ha intenzione di cedere Kean, per questo dal 16 luglio in poi servirebbe una proposta folle per rimettere tutto in discussione.