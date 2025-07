La Cremonese vuole Terracciano per la porta. Duello con Sportiello

Come anticipato da Firenzeviola.it, la Cremonese fa sul serio e punta Pietro Terracciano per difendere la porta nella stagione del ritorno in Serie A. Sky Sport riporta come l'estremo difensore della Fiorentina sia uno dei profili in cima alla lista del club lombardo assieme a Marco Sportiello, ex viola ora di proprietà del Milan. Il grande obiettivo per l'attacco sarebbe invece Antonio Sanabria, in passato accostato spesso alla Fiorentina.