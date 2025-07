È casting a centrocampo: l'idea Nicolussi Caviglia e il possibile ritorno di Adli

La Fiorentina prosegue il casting per il centrocampo e viste le difficoltà per arrivare ad Adrian Bernabè, obiettivo numero uno, si sta guardando intorno alla ricerca di alternative. La Nazione stamani in edicola scrive che non è escluso un ritorno di fiamma per Yacine Adli, rientrato al Milan ma fuori dalle idee di Max Allegri. Su di lui ci sarebbe il neopromosso Sassuolo, però la sua priorità sarebbe la Fiorentina. Un'operazione che potrebbe diventare concreta più avanti, aspettando di capire che piega prenderanno le altre trattative.

Altrimenti c'è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che difficilmente resterà al Venezia dopo esser stato preso la scorsa estate per 3,5 milioni di euro dalla Juventus. Sul giocatore c'è da registrare l'interesse da giorni del Bologna, che tiene calda questa pista come quella che porta al ritorno di Pobega alla corte di Italiano.