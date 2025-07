Nessuna offerta concreta per Richardson: per TMW sarà un pilastro di Pioli

Secondo quanto riporta TMW, Amir Richardson sarà uno dei punti fermi della nuova Fiorentina di Stefano Pioli che sta nascendo. Offerte dall'estero non ce ne sono state in questa off season, almeno non particolarmente concrete. Timidi interessi prontamente rispediti al mittente dalla Fiorentina, che come detto crede molto nel giocatore, acquistato appena una stagione fa per una cifra intorno ai 10 milioni dal Reims dopo che disputò un'ottima Olimpiade a Parigi con la maglia del Marocco.