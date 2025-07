Su Calabria pressing del Crystal Palace: il terzino può andare in Premier

Davide Calabria potrebbe proseguire la sua carriera all'estero, più precisamente in Premier League: come riporta Sky Sport, il Crystal Palace sta aumentando il pressing sul calciatore svincolato dopo l'esperienza a Bologna e la fine del contratto che lo legava al Milan. Il club inglese ha avanzato in maniera prepotente e potrebbe accelerare ulteriormente nelle prossime ore.

C'è concorrenza, visto che ci sono stati contatti pure con Celta Vigo, Real Betis e Maiorca, ma al momento la società di Premier League resta in vantaggio sulle altre. Nelle scorse settimane, l'esterno era stato accostato anche alla Fiorentina per la fascia destra, dove Dodo resta ancora un rebus e manca un'alternativa al brasiliano vista la cessione definitiva di Kayode proprio in Premier, al Brentford.