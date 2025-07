FirenzeViola "Prego, quella è la porta". I 10 giocatori che la Fiorentina cederà (più 3 al 90%)

vedi letture

In attesa che si sblocchino le trattative in entrata e soprattutto la situazione Moise Kean, a una settimana dalla conclusione dell'ormai famigerata clausola da 52 milioni di euro, la Fiorentina lavora alle uscite per non dover consegnare a Stefano Pioli troppi esuberi in vista dell'inizio del ritiro (spoiler: succederà così, e Pioli dovrà farsene una ragione). Sono dieci, se non di più, i calciatori attualmente di proprietà ma con la valigia in mano, tra chi dovrà aspettare ancora qualche settimana per trovare la sua prossima destinazione e chi invece potrebbe salutare a breve.

I 10 sicuri partenti

Nella rosa della Fiorentina ci sono 10 giocatori che al 99% non vestiranno la maglia viola la prossima stagione (il 100% nel mondo del calcio non esiste). Il primo anche perché il più vicino a salutare è Mati Moreno, diretto in Spagna dal Levante che è pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il secondo è Jonathan Ikoné, rientrato dal prestito al Como ma con gli agenti già al lavoro per trovare una sistemazione. Ci vorrà del tempo, ma dovrebbe succedere un cataclisma perché possa essere ancora una giocatore della Fiorentina dal 1° di settembre prossimo. Stesso discorso per M'Bala Nzola, in cerca di una sistemazione come anche Abdelhamid Sabiri e Josip Brekalo, pronti a tornare al Viola Park prima di ripartire. Poi i giovani Lucchesi, Distefano, Favasuli e Amatucci, anche lui destinato a salutare Firenze per un'altra esperienza altrove. Saluterà anche Gino Infantino, rientrato dal prestito in Arabia Saudita: non si prevedono proteste cittadine per il suo addio.

Chi saluterà al 90%

Questi elencati finora sono coloro che saluteranno sicuramente, poi ci sono coloro che lo faranno probabilmente. Come per esempio Riccardo Sottil, che sarà valutato da Pioli ma ha già la valigia in mano, oppure Antonin Barak, nonostante lui voglia restare. Ma anche Pietro Terracciano, destinato a salutare Firenze dopo essere calato nelle gerarchie dietro anche a Martinelli. Per giocatori come Valentini e Bianco, l'addio è probabile ma non a una percentuale così alta.

I sicuri partenti

Matias Moreno

Gino Infantino

M'Bala Nzola

Abdelhamid Sabiri

Costantino Favasuli

Lorenzo Lucchesi

Lorenzo Amatucci

Josip Brekalo

Jonathan Ikoné

Filippo Distefano

Addio al 90%

Pietro Terracciano

Riccardo Sottil

Antonin Barak