C'è anche la Roma su Nadir Zortea: ecco perché interessa a Gasperini

vedi letture

Non solo la Fiorentina su Nadir Zortea, esterno del Cagliari che ha fatto capire di voler lasciare la Sardegna per un club che punti all'Europa in vista della prossima stagione. Il quotidiano La Nuova Sardegna scrive che dopo averlo visto crescere all'Atalanta, Gian Piero Gasperini lo vorrebbe a Roma e il club giallorosso ha mosso i primi sondaggi. Il Cagliari non vorrebbe cedere il suo calciatore per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, provando eventualmente a puntare ancora su di lui in caso di mancata offerta. La Fiorentina segue la situazione da settimane e potrebbe provare l'affondo ma solo in caso di addio da Dodo. Anche se su Zortea va registrato l'interesse della Roma.