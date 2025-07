Il Napoli chiude il colpo Noa Lang: è in arrivo dal PSV. Le cifre

In attesa di capire se provare l'affondo per Moise Kean oppure no, il Napoli chiude un altro colpo: Noa Lang è pronto a diventare un nuovo giocatore azzurro. Sky Sport riporta come la trattativa con il PSV sia ormai alle battute finali: in queste ore è in corso lo scambio di documenti tra le parti, dopo che è stato raggiunto l’accordo definitivo.

25 milioni di euro più 2 milioni di bonus, con il club partenopeo che incasserà anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore. L’esterno offensivo olandese, sempre più vicino alla maglia azzurra, sarà uno dei rinforzi richiesti da Antonio Conte per dare nuova linfa al reparto offensivo del Napoli.