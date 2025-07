Non solo Mandragora. Il Betis punta Asllani ma l'offerta non soddisfa l'Inter

Il Betis vuole un centrocampista e non punta solo Rolando Mandragora. Come riporta TMW, il club spagnolo ha messo nel mirino anche Kristjan Asllani dell'Inter ma per ora la trattativa non decolla: i nerazzurri hanno giudicato troppo bassa la proposta degli andalusi per il centrocampista albanese, principale alternativa a Mandragora della Fiorentina per rinforzare la mediana di mister Manuel Pellegrini.

L'Inter valuta il classe 2002 intorno ai 15 milioni di euro, mentre i biancoverdi si sarebbero spinti al massimo fino a una cifra tra i 6 e gli 8 milioni. Lo stesso Asllani non sarebbe convinto circa la destinazione, altro fattore - conclude il portale - cruciale che lascia pensare che questa trattativa non possa proprio andare in porto in questa sessione di mercato.