Per Bernabé la Fiorentina avrebbe proposto Nzola come contropartita

Il nome più in voga in questo momento per il centrocampo della Fiorentina è Adrian Bernabé e La Nazione parla di una possibile offerta che la società viola avrebbe pronta da mettere sul piatto del Parma. Il club ducale fa del suo centrocampista una valutazione di 20 milioni di euro, la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 10 milioni, magari 12 con i bonus.

Per questo avrebbero proposto M'Bala Nzola come possibile contropartita, oltre a un bel pacchetto di milioni per convincere il Parma, un'opzione che non ha trovato chiusura con la controproposta di inserire nell'affare Beltran e non Nzola. Sull'argentino però c'è ancora una valutazione che Stefano Pioli dovrà fare nel ritiro prima di poter dare l'ok alla cessione.