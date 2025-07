Ecco quanto è disposta a offrire la Fiorentina per Sebastiano Esposito

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla di Sebastiano Esposito e dell'interesse della Fiorentina per l'attaccante di proprietà dell'Inter. Il gradimento nasce dall'inizio del mese scorso, quando o due componenti si sono prima allineate e poi incrociate: il ritorno di Sebastiano all’Inter e la volontà della società del presidente Marotta di non dare seguito al rapporto, ma di interromperlo con un anno di anticipo sulla scadenza naturale del contratto. Una decisione che non è mutata dopo il Mondiale per Club.

L'Inter punta ad arrivare a una decina di milioni per il giocatore, per la Fiorentina sono tanti e ha in mente un'altra cifra, che non salirebbe oltre i 5-6 con i bonus compresi. L'altra squadra che si sarebbe fatta avanti per il giocatore, aggiunge il quotidiano, è il Cagliari.