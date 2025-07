L'intreccio di mercato col Lens. Dopo Nzola, vuole Sebastiano Esposito

vedi letture

Dopo il mancato riscatto di M'bala Nzola, tornato alla Fiorentina e pronto ad aggregarsi al ritiro al Viola Park tra una settimana, il Lens potrebbe tornare a pescare in Serie A per quanto riguarda l'attacco: secondo quanto riportato da Sky il club francese ha messo nel mirino Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Empoli. Il giocatore è in scadenza e proprio la Fiorentina ci sta pensando per il proprio reparto offensivo. Per quanto riguarda l'attaccante angolano, difficilmente resterà alla Fiorentina: l'ex Spezia ha mercato in Arabia.