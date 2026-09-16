Palladino torna in Serie A: sostituisce Domenico Tedesco a Bologna
Termina l'era Domenico Tedesco in casa Bologna. L'allenatore di Rossano Calabro è stato infatti esonerato dal club felsineo dopo appena quattro partite ufficiali: ora panchina a Raffaele Palladino, che riparte in corsa come l'anno scorso, quando assunse l'incarico a Bergamo dopo l'esonero di Juric. Questo il comunicato del Bologna in merito: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza.
A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".
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