Social

Viery esulta sui social: "Grande partita, continuiamo così"

Viery esulta sui social: "Grande partita, continuiamo così"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:13News
di Redazione FV

Protagonista di una buona ripresa, dopo essere subentrato all'intervallo al posto di Dragusin, Viery Fernandes ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto di Fiorentina-Pisa, esultando per la vittoria dei viola (3-0 sui nerazzurri) e per il passaggio del turno in Coppa Italia, con gli ottavi in programma contro il Napoli, che sarà anche il prossimo avversario in campionato:

"Grande partita e ottimo risultato! Continuiamo a crescere insieme in vista delle prossime fasi, forza Viola!" ha scritto il difensore brasiliano.