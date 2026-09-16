Il migliore per i quotidiani: Pellegrino strappa 7 dappertutto, per il gol ma non solo

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Tante note positive nel 3-0 con cui la Fiorentina ha liquidato il Pisa in Coppa Italia. Di conseguenza, i voti di quotidiani e siti specializzati sono alti. Tutti, o quasi, sono d'accordo sul migliore: è Matteo Pellegrino, autore del gol che ha sbloccato il match, il suo terzo consecutivo in viola, ma anche di una prova a tutto tondo, fatta di sportellate, dialogo coi compagni e un altro paio di grosse chance costruite.

"Terza partita di fila in gol, altro che riserva. Si procurerebbe anche un rigore che l'arbitro non vede", scrive la Gazzetta dello Sport, che dà 7 all'ex Parma. Stesso voto del Corriere dello Sport, che scrive: "Si fa trovare pronto con il tap in che vale il terzo gol consecutivo in viola. Va vicino alla doppietta, esce con la standing ovation del Franchi".

Ecco i voti di Matteo Pellegrino

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere Fiorentino: 7

Nazione: 7

FirenzeViola.it: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7