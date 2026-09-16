"Fiorentina, sei guarita": per la Gazzetta la differenza adesso la fanno i subentrati

vedi letture

Il calcio può essere semplice: quando hai un attaccante che segna e qualità anche in panchina, una serata inizialmente opaca può trasformarsi in una goleada. È quello che è successo alla Fiorentina, vittoriosa 3-0 sul Pisa e ora attesa dal Napoli negli ottavi di Coppa Italia. Ed è quello che sottolinea la Gazzetta dello Sport nell'analisi del derby toscano, titolando "Fiorentina, sei guarita" a tutta pagina. Vanoli ha cambiato modulo e sette uomini rispetto a Venezia, ottenendo la seconda vittoria consecutiva. Il primo tempo, però, ha evidenziato una squadra poco fluida, slegata e con scarso movimento: fino al gol di Pellegrino, arrivato su una respinta corta di Scuffet dopo il tiro di Dragusin, i viola non avevano centrato la porta. Il Pisa, soprattutto sulla corsia di Rao e Leris, aveva creato qualcosa in più.

La ripresa ha raccontato un'altra partita grazie anche alle scelte di Vanoli. Il tecnico è passato al 4-2-3-1, inserendo Gonçalves alle spalle di Pellegrino e Njie sulla destra. I cambi hanno dato maggiore ritmo e imprevedibilità alla manovra: proprio da uno strappo di Njie è nato il 2-0 di Gnonto, al primo gol in viola, mentre Gonçalves ha poi chiuso i conti con una bella iniziativa personale. Tre reti nate più dalle qualità individuali che da azioni corali, aspetto sul quale la Fiorentina dovrà ancora lavorare, ma anche la conferma che la profondità della rosa può diventare decisiva. A fare la differenza, oltre ai cambi, sono stati soprattutto il senso del gol di Pellegrino e la qualità dei nuovi acquisti, scrive la Gazzetta.