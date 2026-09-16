FirenzeViola L'attacco funziona, la difesa cresce: tutte le buone notizie per Vanoli e la Fiorentina

vedi letture

La Fiorentina vince il derby contro il Pisa e si regala il Napoli agli ottavi. Vanoli si gode un attacco che segna e una difesa che esce imbattuta

La Fiorentina stende il Pisa con un 3-0 che non lascia spazio a dubbi e si regala gli ottavi di finale contro il Napoli al Maradona. Questa la fredda cronaca, ma c'è molto di più. I viola di Vanoli sembrano davvero un'altra squadra rispetto a pochi giorni fa e, pur considerando il livello dell'avversario, dimostra una crescita nel rendimento atletico e soprattutto nella connessione tra i giocatori. I singoli stanno diventando gruppo e non c'è miglior notizia da segnalare, oltre al risultato.

Un attacco che segna e si diverte

Intanto l'attacco, definito solo negli ultimi giorni di calciomercato, ha iniziato a brillare. Pellegrino si è confermato col terzo gol consecutivo. Gnonto ha sfruttato l'estro e la velocità di Njie. Pedro Goncalves, pur in ritardo di condizione rispetto ai compagni, al primo tiro in porta ha seccato il povero Scuffet con un tiro ad alta componente di qualità. Un breve riassunto di un attacco che a questo punto aspetta solo Beto, comunque entrato con la voglia di aiutare i compagni prima di mettersi in proprio.

Difesa imbattuta per la prima volta

Poi è arrivato anche il primo clean sheet della stagione. Non una banalità se pensiamo che la Fiorentina è già stata 'bucata' 11 volte in campionato e una volta nella larga vittoria contro il Benevento sempre in Coppa Italia. Se nel primo tempo il Pisa ha avuto qualche piccola occasione mettendo i brividini sulla schiena dei difensori viola (il palo esterno di Rao è stata l'occasione più ghiotta ndr), nella ripresa la Fiorentina ha fatto la voce grossa chiudendo gli spazi, giocando corta e meritando l'ovazione reiterata di un Franchi scaldato dal risultato e dal derby vinto senza lasciare scampo al Pisa.

Una Fiorentina in crescita sotto ogni aspetto

Paolo Vanoli deve essere soddisfatto della risposta dei suoi, che come detto va oltre al semplice risultato contro una squadra di Serie B. La Fiorentina ha mostrato di essere in crescita, di voler divertirsi giocando insieme e di guardare al domani con ritrovata fiducia. Domenica arriva la prima vera prova per il nuovo corso con il Napoli di Allegri e la speranza è quella di andare alla sosta con un terzo indizio che si trasformerebbe in prova. L'entusiasmo ritrovato da parte di tutto l'ambiente aiuterà tutti a lavorare meglio e con grande serenità.

Lavorare per un sogno

La quadra definitiva arriverà solo col tempo ma si è vista una Fiorentina che sta imparando a coniugare la tecnica e la fisicità di alcuni interpreti. Anche l'inserimento di Oulai porterà vantaggi a una mediana che ha funzionato anche senza il proprio leader, Fagioli, risparmiato per il match del weekend. Se Vanoli riuscirà a tenere tutti sul pezzo come visto in queste prime due partite, l'ambizione di lavorare per un sogno, come dichiarato dallo stesso tecnico non più tardi di lunedì pomeriggio, potrebbe concretizzarsi e trasformarsi in una solida realtà.