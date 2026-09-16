Pellegrino sfrutta ancora l'occasione, ma per Vanoli il ballottaggio con Beto è aperto

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Mateo Pellegrino si conferma ancora una volta decisivo. Il centravanti argentino si merita un focus da parte del Corriere dello Sport: contro il Pisa è arrivato il suo terzo gol consecutivo in tre partite, un'altra prova di concretezza per l'attaccante argentino, capace di sbloccare una gara rimasta a lungo bloccata. Una rete da vero centravanti, arrivata nel momento più delicato e utile a cambiare l'inerzia della sfida. «Al posto giusto nel momento giusto», la sintesi perfetta di una prestazione fatta di caparbietà e freddezza.

Il rendimento sta premiando Pellegrino anche nel ballottaggio con Beto, arrivato a Firenze proprio per contendersi una maglia da titolare. Le gerarchie non sono ancora definite, ma l'argentino si sta facendo spazio a suon di gol: cinque presenze e 369 minuti fin qui, con tre reti consecutive. Al momento della sostituzione, all'83', il Franchi gli ha tributato un applauso che racconta anche il rapporto già costruito con i tifosi. La Fiorentina ha investito 22,5 milioni di euro di parte fissa più 2,5 di bonus e, almeno in questo avvio, Pellegrino sta ripagando la fiducia.