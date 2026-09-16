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Viery in conferenza: "In Italia il calcio è molto tattico, sto apprendendo molto. Preferisco giocare centrale"

Viery in conferenza: "In Italia il calcio è molto tattico, sto apprendendo molto. Preferisco giocare centrale"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 00:10Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Viery, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pisa. Queste le sue parole: "

Quanto è stato importante non prendere gol? "Molto importante perché stiamo facendo un bel lavoro difensivo. Possiamo ancora migliorare ma lavoriamo tanto per questo".

Preferisce giocare da centrale o da terzino? "Io gioco dove il mister preferisce anche se preferisco giocare da centrale che da terzino".

Come si sta trovando in Italia? "E' un calcio molto tattico, io sto apprendendo molto perché è molto diverso dal calcio brasiliano"