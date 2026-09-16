In Fiorentina-Pisa a steccare è l'arbitro Marinelli: "Metro di giudizio non coerente"
Il Corriere dello Sport boccia la direzione di gara di Livio Marinelli in Fiorentina-Pisa. Nella moviola firmata da Edmondo Pinna, l'arbitro riceve un 5 in pagella al termine della sfida di Coppa Italia vinta dai viola per 3-0.
"Non convincente la partita di Marinelli", scrive il quotidiano, sottolineando come il direttore di gara sia stato "poco accettato dai giocatori" anche a causa di decisioni "non proprio coerenti con il metro tecnico-disciplinare". Tra gli episodi analizzati c'è il contatto tra Caracciolo e Pellegrino: "Ovviamente, non c'è rigore ma ci stava il calcio di punizione dal limite dell'area". Giudicato invece corretto il mancato penalty per il contatto tra Primasso e Gnonto, così come viene considerata regolare la rete dell'1-0 di Pellegrino. Perplessità, infine, sulla gestione dei cartellini: secondo Pinna, l'ammonizione a Valdepenas è stata "frutto di una decisione errata".
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