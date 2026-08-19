Paganini su Mastantuono: "Accolto come Baggio: vuol tornare protagonista"
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Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato il giornalista della Rai Paolo Paganini, che ha detto la sua sul recente arrivo alla Fiorentina di Franco Mastantuono: "Chi puo avere l'impatto più importante in Serie A tra Mora, Moreira, Mastantuono e Alajbegovic? Io dico Mastantuono, che è un giocatore forte e che è arrivato al Real Madrid in una fase complicata. Ora va a Firenze, dove è stato accolto come il nuovo Baggio. Ha voglia di rivincita, trova un bravo allenatore e un ambiente che quest'anno non avrà neanche le coppe. Vuole tornare protagonista".
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Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
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