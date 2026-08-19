Paganini su Mastantuono: "Accolto come Baggio: vuol tornare protagonista"

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Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato il giornalista della Rai Paolo Paganini, che ha detto la sua sul recente arrivo alla Fiorentina di Franco Mastantuono: "Chi puo avere l'impatto più importante in Serie A tra Mora, Moreira, Mastantuono e Alajbegovic? Io dico Mastantuono, che è un giocatore forte e che è arrivato al Real Madrid in una fase complicata. Ora va a Firenze, dove è stato accolto come il nuovo Baggio. Ha voglia di rivincita, trova un bravo allenatore e un ambiente che quest'anno non avrà neanche le coppe. Vuole tornare protagonista".