Ecco il "Pack 3 gare": Atalanta, Juve e Cagliari, biglietti in un'unica soluzione
È partita ieri mattina alle 10 la vendita di VIOLA³ – PACK 3 GARE, la nuova iniziativa della Fiorentina dedicata ai possessori della InViola Premium Card. Il pacchetto permette di assistere a tre partite della stagione viola (con Atalanta, Juventus e Cagliari), tutte al Franchi con calcio d'inizio alle 20:45, beneficiando di un prezzo più conveniente rispetto all'acquisto dei singoli biglietti.
I prezzi partono da 25 euro a partita, con un risparmio che può arrivare fino al 20%. Un'offerta a disponibilità limitata, pensata per tre appuntamenti serali al Franchi.
La vendita resterà aperta fino alle 20:45 del 29 ottobre 2026, salvo esaurimento dei posti disponibili per il pacchetto. L'iniziativa è riservata esclusivamente ai possessori della InViola Premium Card.
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