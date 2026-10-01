Ecco il "Pack 3 gare": Atalanta, Juve e Cagliari, biglietti in un'unica soluzione

Ecco il "Pack 3 gare": Atalanta, Juve e Cagliari, biglietti in un'unica soluzioneFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:30News
di Redazione FV

È partita ieri mattina alle 10 la vendita di VIOLA³ – PACK 3 GARE, la nuova iniziativa della Fiorentina dedicata ai possessori della InViola Premium Card. Il pacchetto permette di assistere a tre partite della stagione viola (con Atalanta, Juventus e Cagliari), tutte al Franchi con calcio d'inizio alle 20:45, beneficiando di un prezzo più conveniente rispetto all'acquisto dei singoli biglietti.

I prezzi partono da 25 euro a partita, con un risparmio che può arrivare fino al 20%. Un'offerta a disponibilità limitata, pensata per tre appuntamenti serali al Franchi.

La vendita resterà aperta fino alle 20:45 del 29 ottobre 2026, salvo esaurimento dei posti disponibili per il pacchetto. L'iniziativa è riservata esclusivamente ai possessori della InViola Premium Card.