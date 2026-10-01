Scaloni felice di Mastantuono: "Talento da coltivare, ma già un veterano"

A seguito della netta vittoria dell'Argentina ai danni della Bolivia (4-0 in amichevole), Lionel Scaloni ha menzionato specificamente Franco Mastantuono. In particolare il ct dell'Albiceleste l'ha fatto quando gli è stato chiesto di Leonel Flores, giovane talento del Boca Juniors che stanotte ha esordito con la Nazionale: "È un talento che dobbiamo coltivare, proprio come Franco. Penso che abbiano più o meno la stessa età (2007 entrambi, ndr) e consideriamo ancora Franco un veterano ", ha esordito il ct.

Scaloni ha aggiunto poi, sul fantasista della Fiorentina: "Dobbiamo prenderci cura di questi ragazzi perché solo così potranno dare il loro contributo. Non possiamo aspettarci che ripetano in ogni partita quello che hanno fatto in dieci minuti; sarebbe incredibile, visto che sono già capaci di dare il massimo. Ma dobbiamo andarci piano con lui (Flores), Franco, Nico (Paz): sono talentuosi e ci prenderemo sempre cura di loro ", ha concluso il commissario tecnico argentino in conferenza stampa.