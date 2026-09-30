Amoruso: "Grosso ha messo in difficoltà Fagioli". Poi dice la sua su Kayode

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato di Fiorentina ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E in particolare di Nicolò Fagioli, galvanizzato anche dall'ultima prestazione in Nazionale: "Era già stato recuperato lo scorso anno, per quello che si era visto in campo. Si è rifiutato di fare il centrale e con Vanoli invece, che gli ha toccato i tasti giusti, ha trovato il modo per fare quel ruolo. E' stato quel giocatore che ha fatto la differenza, prendendosi la responsabilità in campo e facendo girare la squadra nei momenti complicati. Quest'anno arriva l'allenatore nuovo e lo mette da parte. Ma se è stato uno dei migliori lo scorso anno, almeno doveva partire tra i favoriti. Una cosa del genere ammazzerebbe chiunque. E' logico che un calciatore perde confidenza. Ed è questo che non si capisce di Grosso. Poi lo ha rimesso dentro Vanoli, appena tornato, e diventa il migliore in campo. In tre giorni cosa poteva cambiare a livello tattico un allenatore? Nulla, è tornato uno che gli ha dato fiducia e ha cominciato a giocare bene, come tutta la squadra. Se i giocatori sono tornati ad avere un senso di squadra, vuol dire che qualcosa prima non funzionava".

Uno che rendeva ed è un grande rimpianto è Kayode:

"Stessa cosa con Kayode, che rendeva ed è stato mandato via da Palladino. Era così anche prima. Il Real Madrid prende i giocatori, poi te li da è si tiene il diritto di recompra. Perché non si fa così anche qui? Oggi vale almeno 40-45 mln. Siamo abituati male qui, ma è un diciannovenne che ha fatto un ottimo campionato al posto di Dodò e poi Palladino gli ha dato il benservito. In panchina un diciannovenne come lui non poteva starci?".