Cuadrado torna in Colombia, accoglienza amara per l’ex Fiorentina: "Giuda"

Il ritorno in Colombia di Juan Guillermo Cuadrado, ex giocatore tra le altre anche della Fiorentina, è stato accompagnato subito dalle polemiche. Dopo la lunga esperienza europea, vissuta soprattutto in Italia con le maglie di Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter, l’esterno classe 1988 ha scelto di ripartire dal Millonarios.

Il suo debutto è arrivato nel 2-2 contro l’Independiente Medellín, proprio il club nel quale Cuadrado è cresciuto calcisticamente. Una scelta, quella di vestire la maglia del Millonarios, che come riporta TMW non è stata gradita da una parte dei sostenitori del Medellín. Sugli spalti è infatti apparso uno striscione molto duro: "Oggi ci visita Giuda, il traditore", accompagnato dalle immagini del calciatore.

Cuadrado ha però preferito non alimentare le polemiche: "Sono molto contento e molto felice. A volte la gente non capisce, ma sono cose che succedono nel calcio. Ho avuto l’opportunità di bussare alla porta qui, ma alla fine non si è mai concretizzata una vera proposta". Un ritorno in patria dal sapore particolare, dunque, per l’ex viola, che adesso punta a ritagliarsi un ruolo importante con il Millonarios.