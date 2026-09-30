Jorgensen e gli anni a Firenze: "Mutu era un po' difficile, ma anche Kuz..."

Intervistato dal portale L'Ultimo Uomo, l'ex Fiorentina Martin Jorgensen ha ricordato proprio gli anni a Firenze con Prandelli in panchina. "Anche se non abbiamo vinto un trofeo - ha detto l'esterno danese - abbiamo vinto tante partite. C'era un gruppo vero, dai vecchietti ai giovani. C'erano i fuoriclasse e i fuori di testa. Mutu, senza offendere nessuno, era un po' difficile. Ma anche Osvaldo, Kuzmanovic, davano un po' di allegria, andavano fuori dalle righe".

Poi aggiunge: "C'era rispetto tra di noi, tra Toni che faceva gol, Frey che parava e i vari Gobbi, Pasqual e Ujfalusi che difendevano. Ognuno sapeva che per vincere c'era bisogno di tutti, anche di chi giocava meno. Prandelli era bravo a farci sentire importanti, Anche il fenomeno stava dentro le regole del gruppo".