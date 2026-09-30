Ranieri torna su Grosso: "Avevamo fatto un ottimo precampionato con lui"

Nel corso della sua intervista concessa a Radio Serie A, Luca Ranieri è tornato anche sull'inizio di campionato complicato della Fiorentina: "Purtroppo nel calcio, come nella vita, non puoi sapere come può andare il pallone. Posso dire anche che avevamo fatto un ottimo precampionato con il mister Grosso. Poi purtroppo quando è iniziato il campionato non siamo stati, soprattutto noi giocatori, all'altezza di quelle partite. Ci dispiace tanto, però adesso siamo anche felici che sia arrivato il mister Vanoli e abbiamo fatto tre ottime partite".

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