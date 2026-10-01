Italia, in 9 restano a Coverciano ad allenarsi. Fagioli parte per la Francia
Tra pochi minuti scenderà in campo l'Italia a Coverciano, per l'allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera contro la Francia, terza giornata del girone di Nations League. Gli Azzurri partiranno nel pomeriggio alla volta di Parigi e come già accaduto per la trasferta in Turchia, alcuni giocatori della rosa della Nazionale non partiranno con la squadra ma resteranno a Firenze ad allenarsi al Centro Tecnico Federale. Con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della seconda partita con la Turchia - in programma lunedì 5 ottobre a Bologna - il Ct Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento in Francia.
Verrà quindi organizzato un programma di allenamento specifico a Coverciano per nove calciatori che resteranno in Italia ad allenarsi, si tratta di Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano, che questa mattina non si alleneranno con il resto del gruppo per sottoporsi nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi). Tra questi non figura Nicolò Fagioli, regolarmente a disposizione del ct per la sfida in Francia e candidato a un'altra maglia da titolare.
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