ORSI, Commisso ha già scelto il prossimo tecnico

Fernando Orsi, ex portiere giallorosso, è intervenuto alla vigilia del match contro la Fiorentina. Questo quello che ha detto: "La Roma è molto attenta a raggiungere l'Europa League perché c'è solo il Milan che la potrebbe superare. Dopo il lockdown all'inizio i viola stentavano, ma adesso si stanno riprendendo e si sono messi in moto. Iachini? Ci si aspettava qualcosa in più, ma ha fatto discretamente bene. Lui è uno che lavora tanto sulla fase difensiva anche se non sempre può andarti bene che per far risultati ti basta prendere pochi gol. Commisso ha già scelto a chi affidare la panchina dell'anno prossimo per me, anche se tutti gli allenatori dovrebbero avere la possibilità di ripartire nella prossima stagione perché quello che è successo nel post Covid non fa testo".