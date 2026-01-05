Orsi attacca Lotito: "La sua gestione discutibile. La Lazio è una squadra modesta"

Dopo la sconfitta della Lazio contro il Napoli, ai microfoni di Radio Radio l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato della situazione in cui versa la squadra biancoceleste, tra i risultati sul campo, il mercato e la gestione della società. Di seguito le sue parole: “La Lazio non ha né capo né coda.

Ha il mercato bloccato da luglio e non ha ancora fatto nulla. Lotito aveva detto che non avrebbe indebolito la squadra e la prima mossa è stata cedere Castellanos. Questi sono i risultati di una gestione degli ultimi sei mesi a dir poco discutibile. Avete visto che rosa ha la Lazio? È una squadra modesta: contro il Napoli è giusto che perda“.