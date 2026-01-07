Ufficiale
Martinelli passa in prestito alla Sampdoria: il comunicato del club blucerchiato
FirenzeViola.it
Mancava solo l'ufficialità ed ora è arrivata anche quella. Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 della Fiorentina, passa in prestito secco in Serie B alla Sampdoria, club con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato ufficiale del club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026".
