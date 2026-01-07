Martinelli è arrivato a Genova. Ora visite e firma con la Sampdoria

Tommaso Martinelli è pronto a diventare un giocatore della Sampdoria ed è definitivamente iniziata la sua avventura a Genova. Come riporta TMW con le immagini, il giovane portiere di proprietà della Fiorentina è arrivato poco prima della mezzanotte in Liguria, dove dovrà svolgere le visite mediche con il suo nuovo club prima della firma del contratto. L'estremo difensore ha raggiunto il capoluogo ligure in un albergo del levante cittadino e dopo la firma si aggregherà ai suoi nuovi compagni agli ordini di mister Gregucci che nel frattempo sta preparando la sfida di sabato prossima in casa dell'Avellino.

Si trasferirà in prestito secco fino al termine della stagione. Questa la foto di TMW: