Martinelli è arrivato a Genova. Ora visite e firma con la Sampdoria
FirenzeViola.it
Tommaso Martinelli è pronto a diventare un giocatore della Sampdoria ed è definitivamente iniziata la sua avventura a Genova. Come riporta TMW con le immagini, il giovane portiere di proprietà della Fiorentina è arrivato poco prima della mezzanotte in Liguria, dove dovrà svolgere le visite mediche con il suo nuovo club prima della firma del contratto. L'estremo difensore ha raggiunto il capoluogo ligure in un albergo del levante cittadino e dopo la firma si aggregherà ai suoi nuovi compagni agli ordini di mister Gregucci che nel frattempo sta preparando la sfida di sabato prossima in casa dell'Avellino.
Si trasferirà in prestito secco fino al termine della stagione. Questa la foto di TMW:
Pubblicità
News
Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi nodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Copertina
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Mario TeneraniFiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com