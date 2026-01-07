C'è anche l'Atalanta su Ngonge oltre alla Fiorentina: il punto di TMW
Si iscrive anche l'Atalanta alla corsa per Cyril Ngonge, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Torino .Il belga non è riuscito a integrarsi alla perfezione in granata, per questo sono fitti i contatti per interrompere la sua esperienza e cambiare situazione. Come riporta TMW, Ngonge potrebbe essere il sostituto di Lazar Samardzic qualora si concretizzasse la cessione del giocatore serbo. Ngonge - aggiunge la testata - piace anche alla Fiorentina. L'operazione si costruirebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni.
Un po' come per Brescianini, i viola potrebbero puntare sul raggiungimento della salvezza, mentre i nerazzurri probabilmente legherebbero la permanenza di Ngonge alla conquista dell'Europa nella prossima annata, ora ancora abbastanza distante ma non impossibile da raggiungere.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati