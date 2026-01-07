Fiorentina, manca ancora l'accordo per Baldanzi: su di lui anche Genoa e Verona

Non solo la pista legata a Marco Brescianini, la Fiorentina sta insistendo per provare a portare a Firenze Tommaso Baldanzi, trequartista attualmente in forza alla Roma. Stando però a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com le due parti non sarebbero ancora vicine a un accordo. Inoltre per l'ex Empoli non manca la concorrenza con il Genoa e l'Hellas Verona interessate alla situazione.

Per il momento non c'è nessun club in vantaggio sugli altri, soprattutto perché da parte dei giallorossi una decisione non è stata ancora presa, visto che si attende l'arrivo di un rinforzo nel reparto offensivo prima di lasciar andare il ragazzo. Questa condizione è fondamentale affinché possa avvenire una cessione dell'ex Empoli, considerato comunque importante da Gian Piero Gasperini, malgrado non abbia avuto tantissimo spazio. La società è aperta a valutare proposte per il 22enne, ma non lo regalerà.